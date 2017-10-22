Захватившего заложников в британском Нанитоне обезвредила полиция

Полиция британского города Нанитона обезвредила вооруженного мужчину, взявшего заложников в развлекательном центре. Об этом сообщается на сайте полиции графства Уорикшир.

«Сегодня днем в 14:30 (16:30 мск) полиция Уорикшира получила информацию о вооруженном мужчине в Нанитоне. Сотрудники вооруженной полиции и переговорщики, а также работники пожарных служб и скорой помощи прибыли в боулинг-клуб Бермуда-Парк. Мужчину арестовали, он находится в полицейском участке», — заявили правоохранители.

В результате инцидента никто не пострадал. Преступник несколько часов удерживал в заложниках двух сотрудников центра. На нейтрализацию злоумышленника было направлено около 30 стражей порядка и вертолет.

20 октября в Сталева-Воле Прикарпатского воеводства, расположенного на юго-востоке Польши, мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра «VIVO». В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По словам очевидцев, злоумышленник вошел в здание и начал наносить удары ножом.

