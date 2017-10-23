Заместителя Лаврова назначили послом России во Франции

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова послом России во Франции, освободив от этой должности Александра Орлова. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в понедельник, 23 октября, российский лидер освободил Мешкова от должности замглавы внешнеполитического ведомства, назначив на его место Александра Панкина.

Мешков родился в августе 1959 года. После окончания МГИМО пришел на работу в МИД. Занимал различные дипломатические должности как в центральном аппарате ведомства, так и за рубежом. С 2001 по 2004 год и с декабря 2012-го был заместителем главы МИД. С 2004 года по 2012-й был чрезвычайным и полномочным послом России в Итальянской Республике и Республике Сан-Марино.

Дипломат владеет английским, итальянским и испанским языками.