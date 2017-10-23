«Пулеметный» рэпер Machine Gun Kelly выступит в Москве 24 октября

Американский рэпер Колсон Бэйкер, выступающий под сценическим именем Machine Gun Kelly, выступит в Москве во вторник, 24 октября.

Концерт пройдет в клубе «ГлавCLUB». Свой псевдоним он получил в Кливленде благодаря «пулеметной» читке. В Россию MGK прилетает в рамках тура The 27 Tour в поддержку своего нового полноформатного альбома Bloom. Билет на концерт стоит около 2,5 тысячи рублей.

По данным представителей рэпера, 2017 год стал для него пиковым, так как помимо релиза альбома, в записи которого приняли участие такие музыканты, как Quavo, Ty Dolla Sign, Камилла Кабелло, DubXX, Хейли Стейнфилд и Джеймс Артур, он участвует в различных коллаборациях.

Также отмечается, что лид-сингл альбома Bad Things, записанный с бывшей участницей Fifth Harmony Камиллой Кабелло, стал дважды «платиновым» в США и возглавил чарты журнала Billboard — Mainstream Top 40 и Rhythmic. Клип на балладу, напоминающую коллаборации Эминема и Рианны, набрал более 175 миллионов просмотров на YouTube.

