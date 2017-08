Новым лицом John Varvatos стал техасский рэпер

Американский дом моды John Varvatos назвал имя нового официального представителя бренда. Им стал рэпер Machine Gun Kelly. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа. Музыкант принял участие в новой рекламной кампании марки.

«Благодаря нашей общей страсти к музыке, традициям Среднего Запада, и бунтарскому взгляду на жизнь, между нами наладилась настоящая дружба. Я очень рад, что MGK станет лицом бренда JV для осенней рекламной кампании 2017», — сказал основатель марки Джон Варватос.

Фото: John Varvatos 1 /2

Бренд John Varvatos был зарегистрирован в 1999 году, модный дом выпускает мужскую одежду, парфюмерию и люксовые средства по уходу за кожей. Первая коллекция была презентована в 2000 году. В разное время с брендом сотрудничали такие музыканты, как Игги Поп, Элис Купер и группа Velvet Revolver.

Под псевдонимом Machine Gun Kelly выступает американский рэпер Колсон Бэйкер из Техаса. Получил известность после выпуска своих первых четырёх микстейпов: Stamp Of Approval (2006), Homecoming (2008), 100 Words and Running (2010) и Lace Up (2010).