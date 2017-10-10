Культура
 

Рэпера из Doughboyz Cashout застрелили в Детройте

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Родни Йерген
Родни Йерген

Американский рэпер Doughboy Roc (настоящее имя — Родни Йерген) найден мертвым с многочисленными пулевыми ранениями в Детройте. Об этом сообщает Pitchfork во вторник, 10 октября.

Полиция обнаружила труп музыканта в его машине. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.

Йергену было 29 лет. Он выступал в составе хип-хоп-группы Doughboyz Cashout с момента ее основания в 2006 году. Коллектив выпустил шесть альбомов. Doughboy Roc также занимался сольной карьерой, в его дискографии четыре студийных релиза. Последняя пластинка исполнителя, Roc Vs Balboa, вышла 15 сентября.

Рэпер Мик Майерс, выступающий под псевдонимом Big Meek, опубликовал снимок с места происшествия в Instagram.

Man What The Fuck Detroit 🤦🏾‍♂️ R.I.P To #TheMayerOfTheMo 🙏🏾🗣#RipRoc

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