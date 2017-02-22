Испанскому рэперу дали 3,5 года тюрьмы за оскорбление короля

Национальная судебная ассамблея Испании приговорила рэпера Хосе Мигеля Аренаса, известного под псевдонимом Valtonyc, к 3,5 годам лишения свободы за клевету, оскорбление короля и поддержку терроризма. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает газета El Mundo.

Как отмечается, 24-летний испанец ранее написал и исполнил песню, в которой содержались грубые выражения в адрес монарха Хуана Карлоса I, который в 2014 году отрекся от престола в пользу сына Филиппа VI. Рэпер также выражал свою поддержку террористической баскской группировке ЭТА, передает ТАСС.

В ходе судебных слушаний Valtonyc, называющий себя поэтом, который затронул провокационные темы, признал, что является автором своих песен и распространял их на YouTube. При этом рэпер заявил, что не стремился унизить кого-то, а лишь донести метафорический смысл через свое творчество.

Адвокаты добивались для рэпера оправдательного приговора, ссылаясь на право свободы творчества и самовыражения. В суде напомнили, что право на свободу слова ограничивается, когда вступает в противоречие с другими конституционными правами.

В январе 2016 года национальная судебная ассамблея Испании дала год тюрьмы жителю города Бильбао за призыв убить сестру короля Филиппа VI Кристину, бывшую герцогиню Пальма-де-Майорки. Ибаи Очоа Хиль был признан виновным в призыве к террористической деятельности за публикацию в социальной сети комментария: «Может кто-нибудь пустить пулю в затылок инфанте, пожалуйста?» Кроме того, он в течение года публиковал в Twitter комментарии, оправдывающие действия группировки ЭТА.

Инфанта является младшей дочерью Хуана Карлоса I, занимает шестое место в порядке наследования престола. В июне 2015 года была лишена титула герцогини Пальма-де-Майорка в связи с коррупционным скандалом.