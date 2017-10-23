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Семенченко назвал срок свержения Порошенко

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Семен Семенченко
Семен Семенченко

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года. Об этом он сказал в понедельник, 23 октября, передает портал «Политнавигатор».

По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе. «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», — заявил Семенченко.

По его словам, сейчас в регионах Украины идет работа по набору таких людей. «Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро», — сказал народный избранник.

20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой. Он отметил, что правоохранительные органы делали все, чтобы обеспечить мирный характер акции, не поддались на какие-либо провокации и не допустили кровопролития.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

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