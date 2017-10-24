США вернули России консульский архив из Сан-Франциско

Американские власти передали российскому посольству в Вашингтоне архив закрытого ими генконсульства в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, размещенном на странице в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что американские власти так и не пустили российских дипломатов в здание генконсульства, чтобы те могли упаковать и вывезти архив самостоятельно, тем самым «грубо нарушив соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции».

«Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его [архив] в Вашингтон (...) 23 октября архив передан в посольство», — сообщается в заявлении.

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В дипмиссии отметили, что консульские архивы и документы «неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения».

«Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России», — предупредили в российском посольстве.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это «обход» и «инспекция».

Двумя днями ранее власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.