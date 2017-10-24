В Рязани маршрутка врезалась в легковушку и опрокинулась

Маршрутка в Рязани попала в аварию, в результате пострадали 16 человек. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе транспортного надзора региона.

«На одном из перекрестков в Рязани маршрутное такси "Форд" на запрещающий сигнал светофора выехало на встречную полосу движения и столкнулось с автомобилем "Хенде", после этого завалилось на бок и придавило другой рядом стоящий легковой автомобиль», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что все пострадавшие, в том числе трое детей, госпитализированы. Погибших нет.

Ранее, 22 октября, в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.

6 октября автобус, следовавший по маршруту Москва — Озеры, опрокинулся на дороге. В машине находилось 39 человек, пять из них погибли.