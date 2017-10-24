Знаменитую питерскую шаверму уберут от станций метро

В ближайшее время в Санкт-Петербурге исчезнут почти все торговые павильоны, располагающиеся возле метро. В радиусе 100 метров от входов в подземку останутся только газетные киоски, цветочные магазины и театральные кассы, сообщил петербургский губернатор Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете».

«Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать. Петербург — читающий город и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства», — сказал Полтавченко.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге начался снос самостроя на улицах города. Первыми были ликвидированы павильоны с шавермой и выпечкой на Сенной площади. Всего планировалось снести более 400 нелегальных торговых точек.

Аналогичная ликвидация самостроя ранее прошла в Москве и получила название «ночь длинных ковшей». Так, за один день февраля прошлого года в городе были демонтированы более 100 построек. Также был снесен торговый центр «Пирамида» на Пушкинской площади. В конце августа 2016 года под снос попали более сотни ларьков общей площадью 30,5 тысячи квадратных метров.