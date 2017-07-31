Мэр Тефтелев поручил убрать шаурму подальше от челябинских храмов

В Челябинске создана рабочая группа по борьбе с ларьками, торгующими шаурмой. Об этом в понедельник, 31 июля, на аппаратном совещании заявил мэр города Евгений Тефтелев, передает kp.ru.

«Мы с главой Калининского района Сергеем Колесниковым воочию увидели ларьки с шаурмой и газовым баллоном у храма Святой Троицы. Прихожане, покупайте шаурму, а потом заходите прямо в храм вместе с этой шаурмой! Такого не должно быть», — сказал Тефтелев.

Он отметил, что в большинстве случаев подобные торговые точки размещены незаконно — налоги с их деятельности не отчисляются в бюджет муниципалитета. По подсчетам чиновников, в Челябинске около 600 таких ларьков.

Мониторинговую группу, куда вошли представители силовых и федеральных структур, возглавит замглавы города по экономике Елена Мурзина. Ларьки с фастфудом, работающие незаконно или расположенные в неподобающих местах, будут демонтированы силами собственников, либо принудительно — муниципальными службами, пишет издание.

Шаурма (или шаверма) — ближневосточное блюдо из питы или лаваша, начиненного приготовленным на гриле, а затем рубленым мясом с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей.