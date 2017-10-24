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Жительница пермской Чернушки преодолела отвращение и изнасиловала бездомного

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Суд в Пермском крае приговорил к 3,5 годам лишения свободы 33-летнюю жительницу города Чернушка за изнасилование бездомного мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Женщина признана виновной по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего»). Она уже была ранее судима, отметили в СК

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года на окраине города 53-летнего мужчину без определенного места жительства на протяжении двух дней избивали. Кто наносил ему побои, в ведомстве не уточнили. Женщина узнала о беспомощном состоянии потерпевшего и воспользовалась этим. Она надругалась над бездомным, «имея к нему личную неприязнь», указали в СК.

11 октября СК сообщил об изнасилованной в Омске девушке, которая шла к месту планируемого самоубийства. От суицида на мосту через Иртыш ее отговорил таксист, после чего отвез в полицию. Ведется поиск подозреваемого.

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