Порошенко проиллюстрировал пост о выселении украинцев снимком депортации евреев

Президент Украины Петр Порошенко использовал фото депортации евреев нацистами в своем микроблоге Twitter, иллюстрируя сообщение о 70-й годовщине массового переселения жителей Западной Украины в другие районы СССР. Об этом во вторник, 23 октября, на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Фото: Public Domain / Wikimedia

«В твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году. Справа оригинальное фото из Музея Холокоста в Вашингтоне», — отметил Долинский, сопроводив свой пост иллюстрациями.

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Запись в Twitter Порошенко опубликовал 21 октября.

В октябре 1947 года органы государственной безопасности СССР провели принудительное выселение нескольких десятков тысяч жителей Западной Украины вглубь территории СССР. Операция, получившая название «Запад» была проведена для ослабления и ликвидации подполья Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены в РФ).