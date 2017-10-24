Заммэра Переславля-Залесского попал пьяным в ДТП и уволился

Заместитель мэра Переславля-Залесского в Ярославской области Сергей Дьячков написал заявление об увольнении после скандала с вождением в нетрезвом виде, в результате которого произошло ДТП. Об этом сообщают РИА Новости.

«Дьячков уволился по собственному желанию», — сказала агентству представитель городской администрации. По ее словам, его уход с должности никак не связан с аварией.

В мае портал 76.ru писал, что Дьячкова будут судить за ДТП, которое он устроил в центре Переяславля-Залесского в День победы. В результате столкновения с другим автомобилем никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что в момент нахождения за рулем чиновник был пьян. По информации издания, когда на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, Дьячков начал размахивать перед ними удостоверением заммэра и отказался от медицинского освидетельствования.

