Сын Силуанова попал в аварию

18-летний сын министра финансов России Антона Силуанова Глеб стал участником ДТП с мотоциклом на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает kp.ru.

Отмечается, что Силуанов двигался на своем мотоцикле по улице Жебрунова и столкнулся с иномаркой. «По предварительной информации, автомобиль не уступил мотоциклисту при повороте дорогу. Удар был не очень сильным. Однако молодой человек упал с мотоцикла», — отметил источник издания.

Он также сообщил, что Силуанов с сотрясением головного мозга был доставлен в одну из московских больниц. Его жизнь находится вне опасности.

В ГИБДД информацию об аварии комментировать отказались, сообщив, что в сводках за последние двое суток информации о ДТП на улице Жебрунова не зафиксировано.