Прооперированная врачами на горящей простыни петербурженка умерла от ожогов

Жительница Петербурга Ирина Хамраева, под которой загорелась простыня во время операции в НИИ им. Вредена, скончалась от ожогов. Об этом сообщает «Доктор Питер».

53-летняя женщина 8 сентября попала в медучреждение из травмпункта с диагнозом «закрытый переломо-вывих правого плеча со смещением костного отломка» в начале сентябре. Как пояснил изданию сын погибшей, от плечевой кости откололся «маленький кусочек», и к врачам обратились, чтобы «поставить его на место».

«Хирургическое лечение проводилось платно... Прямо во время операции под ней загорелась простыня», — рассказал он.

С тяжелыми ожогами тела второй и третьей степени Хамраеву транспортировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Четыре минуты она находилась в состоянии клинической смерти. Врачам удалось ее реанимировать, однако женщина впала в кому. Спустя чуть более месяца — 18 октября Хамраева умерла. Ее сын считает, что к смерти матери привели действия врачей НИИ им. Вредена. Он намерен обратиться в суд.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).