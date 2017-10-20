Под Екатеринбургом врачи забыли в теле пациентки кусок резины

Сотрудники хирургического отделения Березовской центральной городской больницы в Свердловской области забыли в теле оперируемой женщины фрагмент перчаточного дренажа, с которым она проходила три месяца. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В июне женщина пришла на операцию, в ходе которой ей был установлен перчаточный дренаж, который затем, по утверждению медиков, был снят, после чего женщина была выписана из больницы.

Через некоторое время она почувствовала ухудшение здоровья, а операционный шов не заживал. Она вновь обратилась в больницу, но в медпомощи женщине было отказано, поскольку врачи не смогли найти какой-либо патологии.

В сентябре женщина заметила инородный предмет, похожий на фрагмент резины, после чего она вновь обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен фрагмент перчаточного дренажа. Случившееся стало возможным из-за медицинской помощи ненадлежащего качества, а установленный ей перчаточный дренаж не был извлечен целиком, полагают в правоохранительных органах.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.