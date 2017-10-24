УАЗы отправятся покорять мексиканские дороги

Ульяновский автомобильный завод планирует начать поставку в Мексику модели «УАЗ Патриот». В успехе покорения местного рынка уверен директор по экспорту компании Андрей Дорофеев. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает РИА «Новости».

«Мексика — страна пикапов, их здесь много. Мексика — наша страна, мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль на улицах», — заявил Дорофеев на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.

В начале июля автопроизводитель сообщил о планах начать в 2018 году выпуск праворульных моделей внедорожника «Хантер» для поставок за рубеж.

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По данным «Автостата», в текущем году УАЗ заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Кроме того, предприятие начало поставлять автомобили в Гондурас, Китай, Либерию, Мали, Мьянму, Парагвай, Филиппины и Эквадор.

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей и микроавтобусов. Производственная мощность предприятия составляет 105 тысяч машин в год. Компания выпускает более 10 моделей автомобилей примерно в 100 модификациях. С 2000 года предприятие входит в концерн Sollers.

