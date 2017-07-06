УАЗ начнет выпуск праворульной модели внедорожника «Хантер» в 2018 году

Ульяновский автозавод (УАЗ) запланировал начать в 2018 году выпуск праворульных моделей внедорожника «Хантер» для поставок за рубеж. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.
Как сообщили в компании, автомобиль планируется поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд.
В пресс-службе завода также сообщили, что, помимо выпуска автомобиля с правым рулем, на предприятии создаются «климатические» версии машин «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Эти модели адаптированы для эксплуатации в условиях высоких температур.
Ранее 6 июня стало известно, что УАЗ начинает отзыв 11 тысяч внедорожников «Хантер». Причиной отзыва послужили установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля ненадлежащего качества.
В начале 2017 года аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на генерального директора УАЗа Вадима Швецова сообщило, что автозавод планирует вдвое увеличить поставки автомобилей на экспорт в 2017 году.
Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей и микроавтобусов. Производственная мощность предприятия составляет 105 тысяч машин в год. Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.
С 2000 года автопроизводитель входит в структуру концерна Sollers.