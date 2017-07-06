УАЗ отзовет 11 тысяч внедорожников «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начинает отзыв 11 тысяч внедорожников «Хантер». Под отзывную кампанию попали транспортные средства, произведенные с марта 2014 по сентябрь 2017 года. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужили установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля не надлежащего качества, они подлежат замене. Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно.

5 июля стало известно о том, что совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» отзывает 2,7 тысячи внедорожников Chevrolet Niva из-за негерметичность бензобаков.

В июне прошлого года «АвтоВАЗ» отозвал свыше семи тысяч автомобилей Lada Largus из-за неисправности проводки, что могло привести к оплавлениею провода реле включения вентилятора охлаждения.

