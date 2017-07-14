УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей

Ульяновский автозавод (УАЗ) отзовет в России почти 150 тысяч машин моделей «Патриот», «Пикап» и «Карго». Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Под добровольную сервисную кампанию попадают автомобили, выпущенные с марта 2014 года по июль 2017-го. Уточняется, что автопроизводитель выявил потенциальные дефекты, которые могут возникнуть в связи с неправильно уложенными жгутами проводов датчика кислорода. Потенциально проблемными являются 70,8 тысячи машин завода.

Также у более чем 70 тысяч автомобилей обнаружена некорректная укладка трубок сцепления. Еще 8,5 тысяч машин отзываются ульяновским предприятием из-за неправильной установки тормозных шлангов.

На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки тормозных шлангов, жгутов датчика кислорода и трубок сцепления. Все ремонтные работы будет осуществляться бесплатно.

В начале июля 2017 года производитель проводил отзывную кампанию, в рамках которой сервисной обслуживание должны были пройти 11 тысяч машин внедорожника «Хантер». Причиной отзыва стали установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля ненадлежащего качества.