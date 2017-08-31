УАЗ сообщил о планах продавать внедорожники за криптовалюту

Ульяновский автомобильный завод будет продавать свои внедорожники в том числе за криптовалюту. Это совместный проект автопроизводителя и фермерского кооператива LavkaLavka. Сотрудничество рассчитано на три года, сообщает пресс-служба компании УАЗ.

УАЗ — первый из российских автопроизводителей, который решил продавать новые машины за криптовалюту. «В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля «УАЗ Профи», мы озадачились над созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят свое время и деньги», — говорит гендиректор завода Вадим Швецов.

По его словам, благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа предприятие выйдет на новый уровень взаимодействия с потребителями.

Основатель LavkaLavkа и платформы Biocoin Борис Акимов назвал автомобили УАЗ лучшими друзьями фермеров. Он объяснил принцип работы схемы, которая может стартовать в конце этой осени: покупатели получают в виде баллов биокоины, расплачиваются ими в магазинах, кафе и рынках LavkaLavkа. В свою очередь, кооператив производит расчеты с поставщиками продуктов тоже в криптовалюте.

«Цель нашей платформы и криптовалюты — объединить бизнесы, которые производят, продвигают или всячески способствуют появлению фермерской и натуральной, экологически чистой продукции. О приеме биокоинов уже объявило более 20 бизнесов и не только в России», — утверждает Акимов.

В середине июля было объявлено, что во всех магазинах, кафе и на рынке LavkaLavka начали принимать к оплате криптовалюту. Продукты и блюда стало возможным оплатить биткоинами при помощи смартфона на сайте, в магазине или кафе, принадлежащем кооперативу. А спустя несколько дней кооператив выпустил собственную криптовалюту — биокоин.

10 августа интернет-ресурс LavkaLavka сообщил об итогам прокурорской проверки кооператива на предмет нарушений закона. Было отмечено, что у Лефортовской межрайонной прокуратуры города Москвы претензий к кооперативу LavkaLavka относительно использования криптовалюты не возникло.