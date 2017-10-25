Доказана эффективность средства от старения

Американские и австралийские исследователи провели клинические испытания терапии стволовыми клетками для борьбы со старением. Метод оказался эффективным и безопасным для человека. Результаты научной работы опубликованы в The Journals of Gerontology. Кратко об этом рассказывается на сайте New Atlas.

Материалы по теме Часики тикают Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение

Специалисты использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки (ММСК). Этот тип клеток находится во взрослом организме и способен дифференцироваться (трансформироваться) в клетки костных, хрящевых и жировых тканей. В ходе процедуры пациенты, средний возраст которых достигал 76 лет, получали ММСК, выделенные из костного мозга доноров 20-45 лет. Шесть месяцев спустя у добровольцев улучшились показатели физической активности и общего качества жизни, а также нормализовался уровень способствующих воспалению белков.

Кроме того, ученые провели рандомизированное двойное слепое испытание с группой контроля, когда испытуемые случайным образом делятся на две группы, в одной из которых все получают плацебо. При этом те, кто непосредственно проводит эксперимент, не знают, кто получает настоящее лекарство, а кто — пустышку. Нежелательных побочных эффектов от терапии стволовыми клетками отмечено не было. В этом случае старение также замедлилось.