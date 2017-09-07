Наука и техника
 

Биологи нашли способ замедлить старение

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Американские ученые нашли эффективный способ замедления старения. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).

Эксперты обратили внимание на то, как с течением времени меняются размеры и форма митохондрий у плодовых мушек. В середине жизни (спустя месяц после рождения) данные органоиды у дрозофил становятся крупными и вытянутыми, что мешает им выполнять свои функции и, как следствие, способствует старению.

Специалисты нашли способ увеличить продолжительность жизни самцов плодовых мушек на 12 процентов и на 20 процентов — самок. В этом биологам помог белок Drp1, содержание которого, как заметили авторы, с течением времени снижается у мушек.

Рост уровня Drp1 привел к тому, что число крупных митохондрий стало сокращаться, а количество физиологически нормальных — увеличиваться. Уровень Drp1 повышался в течение недели по достижении дрозофилами возраста в 30 суток.

Также ученые показали, что активизация гена Atg1 приводит к уничтожению поврежденных митохондрий.

«Это похоже на то, как если бы мы взяли мышечную ткань среднего возраста и омолодили ее, — сказал соавтор Дэвид Уокер. — Мы фактически задерживали возрастное ухудшение здоровья, а семи дней вмешательства оказалось достаточно, чтобы продлить жизнь и улучшить здоровье мушек».

Результаты экспериментов, полагают авторы, справедливы для нематод, мышей и приматов. В дальнейшем авторы планируют разработать препараты, которые бы воспроизводили эффект роста уровня Drp1 в организме.

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