Аксенов уволил начальника службы финнадзора Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника Службы финансового надзора республики Павла Токарева. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

Согласно документу Токарев сложит полномочия 8 ноября текущего года.

Павел Токарев возглавлял Крымфиннадзор с июля 2014 года. До этого он работал на различных должностях, в том числе был старшим ревизором-инспектором 9-го отдела КГБ СССР в Крыму, министром финансов Республики Крым и начальником фининспекции Крыма.

19 октября Сергей Аксенов призвал чиновников к вежливости и обходительности. «Всех хамов, все хамские морды — по-другому назвать не могу — поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем», — пригрозил он.

Материалы по теме Уволен по собственному желанию Что стоит за громкими отставками в Крыму

4 октября глава республики освободил от занимаемой должности директора компании «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Отставку чиновника он объяснил отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы.

В марте Аксенов сообщил, что процесс смены кадров в Крыму идет интенсивнее, чем в других субъектах России. «Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — подчеркнул он. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава Крыма отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».