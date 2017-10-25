Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали в доме престарелых за детское порно

Брюс Пэддок, брат расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе Стивена Пэддока, задержан за хранение детского порно. Об этом сообщает TMZ.

Его забрали из дома престарелых в Северном Голливуде (штат Калифорния). Оперативникам сообщили, что на его компьютере находится детская порнография, и им удалось получить ордер на обыск. Как указывает издание, стражи порядка и раньше пытались отыскать Брюса, однако после преступления, совершенного его братом, анонимный информатор сообщил им о местонахождении мужчины.

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Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 58 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Правоохранительным органам пока не удалось установить мотив, толкнувший Пэддока на преступление.