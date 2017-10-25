Назван положительный эффект от умной разметки

Московская программа оптимизации дорожного движения «Умная разметка» оказалась успешной, заявил руководитель экспертного центра «Пробок.net» Александр Шумский. Об этом говорится в сообщении, присланном в редакцию «Ленты.ру».

«Благодаря сужению полос и увеличению их количества, прикрытию выездов с магистралей удалось победить или сильно уменьшить пробки на проблемных магистралях. После переразметки пропускная способность узких мест выросла на 20-50 процентов, что положительно сказалось на движении не только личного, но и общественного транспорта. Местами удалось улучшить движение даже на таких магистралях как ТТК и МКАД», — отметил эксперт.

По словам Шумского, важное место в программе занимает повышение связности. «Сократить перепробег, создать более короткий маршрут можно не только за счет дорогостоящего строительства, но и за счет открытия сквозных проездов, новых левых поворотов и разворотов. Если это сделать грамотно, например запустить разворот из нового ряда одновременно с пешеходами, существующие направления движения при этом не страдают», — уверен руководитель «Пробок.net».

«Надеюсь, реализация программы переразметки в Москве будет продолжена», — подытожил эксперт.

24 октября замруководителя проекта «Пробок.net» Александр Чекмарев заявил, что благоустройство дорог улучшило движение в Москве. «Количество автомобилей в Москве продолжает расти, число поездок увеличивается, однако город не встает в непроходимые пробки. В вечерний час пик заторы оцениваются в 6-7 баллов», — сказал он.