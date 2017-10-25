Украинский чиновник объяснил смысл обстрелов ВСУ жителей Донбасса

Глава администрации Луганской области Украины (подконтрольной Киеву территории) Юрий Гарбуз заявил, что обстрелы украинской армией населения Донбасса можно объяснить попытками украинских властей вернуть контроль над регионом. Об этом чиновник сообщил в интервью изданию Realist.

Так Гарбуз прокомментировал возможность ввода в Донбасс миротворцев, которые, по его словам, должны способствовать возвращению региона под контроль Киева. «Когда идут обстрелы (...), в этом есть смысл. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть страх, что если зайдут миротворцы, конфликт может затянуться», — отметил чиновник.

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Двумя днями ранее сообщалось, что командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отметил» награждение себя орденом Богдана Хмельницкого первой степени обстрелом Донецка. В ближайшем окружении комбрига утверждали, что приказ о нанесении огневого удара по городу полковник сопроводил фразой: «Давайте ударим по землячкам и пойдем отужинаем и обмоем орден».

Ранее 23 октября командир батальона «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») Владислав Литвин сообщил, что в ВСУ формируются штурмовые подразделения для зачистки не подконтрольной Киеву части Донбасса.