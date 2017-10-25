ЮНЕСКО одобрило концепцию реконструкции музея на Соловках

Руководитель министерства культуры России встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бандарином. В ходе рабочей беседы была согласована концепция строительство музейного комплекса на Соловках, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минкульта в среду, 25 октября.

«Нам удалось полностью согласовать и заложить в бюджет 2018 года расходы на строительство музейного комплекса, который будет создан в соответствии с новой концепцией», — объявил Мединский.

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«Проект был доработан с учетом последних технических требований и рекомендаций ИКОМОС, и полностью соответствует критериям Центра всемирного наследия», — подчеркнул Бандарин. Он отметил, что в обновленной концепции задние музея органично впишется в ландшафт Соловков.

Руководитель Минкульта также поделился результатами встречи в Twitter.

В настоящий момент ЮНЕСКО насчитывает 195 членов. Это учреждение ООН было создано после того, как в 1945 году 37 стран-основателей подписали конституцию организации. Ранее в октябре о выходе из состава ЮНЕСКО объявили США и Израиль.