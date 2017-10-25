Названо главное преимущество новых американских танков

Американские военные планируют использовать в своих новых танках инфракрасные и оптические датчики, позволяющие наблюдать окружающую обстановку с углом обзора в 360 градусов, сообщает издание C4ISRNET.

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Главной задачей инженеры видят минимизацию числа таких камер при максимально допустимой четкости создаваемого изображения. По грубым оценкам, на одну боевую машину может устанавливаться от четырех до шести датчиков, позволяющих обнаружить человека на расстоянии до 200 метров.

Кроме того, критическим эксперты считают необходимость обнаружения нужных, а не ложных целей (например, пожаров или самолетов и беспилотников), а также высокую, но не полную степень автономности.

Танки следующего поколения американские военные планируют принять на вооружение до конца 2030-х годов. В настоящее время основным боевым танком США считается M1 Abrams.