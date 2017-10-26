Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов

Apollo Automobil

Принадлежащая китайскому консорциуму Ideal Team Venture немецкая автомобильная марка Apollo Automobil представила гиперкар Intensa Emozione. Видео презентации новинки опубликовано на официальном канале марки в YouTube.

Автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 780 лошадиных сил и способен разогнаться до 100 километров в час за 2,7 секунды. Цена — 2,71 миллиона долларов. Планируется выпустить всего 10 таких машин.

«Нам показалось, что технологические ухищрения и автоматика забрали у современных суперкаров чистое чувство эмоциональной связи между водителем и машиной. Мы решили создать автомобиль, который вернет эту связь. Так мы построили Apollo IE», — пояснил глава компании Норман Чой.

Марка Apollo Automobil основана немецким предпринимателем Роландом Гумпертом в 2004 году под названием Gumpert Sportwagenmanufaktur. В 2016-м после банкротства фирму приобрел гонконгский холдинг Ideal Team Venture, и она получила свое нынешнее название. Специализируется на разработке и производстве эксклюзивных спортивных автомобилей.

