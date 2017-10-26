Наука и техника
 

Назван лучший способ мытья фруктов

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Ученые из США на примере яблок определили лучший способ мытья фруктов. Исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry, сообщает Американское химическое общество.

Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды. Промывание яблока в течение 12 минут удаляет с поверхности 80 процентов первого вещества, а за 15 минут — 96 процентов второго.

Различие во времени обусловлено глубиной проникновения химикатов в кожуру яблока (80 и 20 микрометров для тиабендазола и фосмета соответственно).

Протирание яблока тканевым материалом поможет удалить пыль и крупные частицы грязи, но бесполезно с точки зрения очистки фрукта от химикатов, отмечают эксперты. Промывание водопроводной водой или раствором отбеливателя Clorox слабо помогает в очистке яблок от химикатов.

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