Крупные российские СМИ поведали миру о пожирающих от голода крыс москвичах

Ряд российских СМИ процитировал голландскую газету De Volkskrant, написав, что из-за продуктового эмбарго москвичи вынуждены есть мясо крыс. В десятках изданий вышли материалы с заголовками «Голландские СМИ рассказали, что москвичи из-за санкций едят крыс» (Life), «Голландская газета: москвичи пухнут от голода и едят крыс» («Царьград») и «Москвичи едят крыс: кто в Европе сочиняет фальшивые новости про Россию» (РИА Новости). Однако, как выяснил проект «Лапшеснималочная», материал De Volkskrant был совсем о другом.

Первым на заметку De Volkskrant обратило внимание РИА Новости. Автор Владимир Корнилов написал, что «одно из ведущих изданий голландского истеблишмента» рассказывает байки о России, «пугающие своей примитивностью и однобокостью». Корнилов утверждает, что голландская газета взяла безобидный повод (в Москве открывается ресторан южнорусской кухни, в котором подают мясо нутрий), переврала его и написала огромную статью, в которой пыталась подвести читателя к мысли о том, что после санкций «московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе». «Вот и давится теперь, бедный, "крысятиной"», — заключил автор.

Повод подхватили другие СМИ. Статья на De Volkskrant была скрыта под платной подпиской, поэтому российские ресурсы предпочли ссылаться на РИА Новости или Life.

Однако оказалось, что статья голландского издания вовсе небольшого объема. Кроме того, она написана еще в 2016 году, а оригинальный текст De Volkskrant носил совсем иной характер. В частности, в нем не говорилось о голоде, вызванном санкциями, пишет «Лапшеснималочная». Тон статьи носит скорее положительный характер. В ней говорится о том, что шеф-повар экспериментирует с традиционными продуктами и создает новые интересные блюда.

Увидев новость об изголодавшихся москвичах на сайте Znak.com, автор «Лапшеснималочной» указал редакции издания в Twitter на то, что это фейк.

В ответ SMM-специалист Znak.com написал, что в редакции «не читают по-голландски», поэтому и сослались на Life.