Власти Германии помешали назвать ребенка Люцифером

В немецком городе Кассель, земля Гессен, власти не позволили назвать ребенка Люцифером. Об этом сообщает Associated Press.

У сотрудников организации, которая занимается регистрацией новорожденных, возникли опасения, что такое имя способно повредить благополучию мальчика. Вопрос направили на рассмотрение суда.

На судебном заседании родителей убедили выбрать другое имя. Они согласились назвать ребенка Люциан. Окончательное решение о приемлемости имени Люцифер так и не было принято.

В Западной Европе из-за особенностей перевода Библии на латынь имя Люцифер ассоциируется с дьяволом.

В 2016 году сообщалось, что Конституционный суд Австрии позволил жителю страны взять фамилию Зебра.