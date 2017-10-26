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В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» в маневрах принимали участие больше военнослужащих, чем было заявлено Москвой. Об этом сообщает Yahoo! news.

«Существует несоответствие между тем, о чем Россия проинформировала перед учениями ... и фактическим числом [военных] и масштабами этих учений», — сказал Столтенберг после окончания заседания Совета Россия-НАТО.

Командующий сухопутными войсками США в Европе Генерал Бен Ходжес заявил в начале октября, что Россия разделила масштабные маневры на несколько более мелких эпизодов, чтобы нарушить международные соглашения. Ходжес уточнил, что, по его мнению, в учениях приняли участие более 40 тысяч военнослужащих.

Москва настаивает на том, что этот показатель составляет всего 12,7 тысяч человек — ниже порога в 13 тысяч военнослужащих, после которого в соответствии с международными протоколами на учениях могут проводить инспекции иностранные наблюдатели.
Некоторые члены НАТО, такие как Германия и Литва, заявили, что численность задействованных в «Западе-2017» солдат и офицеров достигала 100 тысяч.

Посол России при НАТО Александр Грушко заявил, что представители альянса не представили никаких доказательств своим словам. «Все усилия были направлены на демонизацию [России ] западными странами», — подчеркнул он.

Ранее, 25 октября, Министерство обороны Белоруссии опровергло заявления украинских военных о российском контингенте, якобы оставшемся после завершения совместных учений «Запад-2017» на территории республики. В Минске также подчеркнули, что по окончании учений были проведены контрольные мероприятия специалистами Литвы, Украины и Словакии. Как отметили в министерстве обороны, инспекторы не выявили присутствия либо деятельности незаявленных военных сил.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проводились с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.

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