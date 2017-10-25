В Минске опровергли заявления об оставшихся на территории Белоруссии военных РФ

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявления украинских военных о российском контингенте, якобы оставшемся после завершения совместных учений «Запад-2017» на территории республики. Об этом в среду, 25 октября, сообщает Sputnik Беларусь.

«Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в учениях "Запад-2017", покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года», — приводит ресурс заявление белорусского военного ведомства.

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В Минске также подчеркнули, что по окончании учений были проведены контрольные мероприятия специалистами Литвы, Украины и Словакии. Как отметили в министерстве обороны, инспекторы не выявили присутствия либо деятельности незаявленных военных сил.

Днем ранее начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь заявил, что после завершения учений «Запад-2017» в Белоруссии остались российские военные. «На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских вооруженных сил примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 — представители РФ», — сказал Гудзь.

Также представитель украинского Генштаба высказал утверждение, что «во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска».

В конце сентября официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков посоветовал Киеву уволить начальника Генштаба Украины Виктора Муженко за профнепригодность. Так в Москве прокомментировали высказывание Муженко о том, что Москва вывела из Белоруссии не всех военнослужащих, задействованных в учениях «Запад-2017».

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проводились с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.