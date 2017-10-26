Тиллерсон признал успешной российскую операцию в Сирии

Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом, признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя с сопровождающими его журналистами в Женеве. Стенограмму его высказываний, как передает ТАСС, распространила пресс-служба Госдепа.

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Тиллерсона спросили, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом. В ответ он заявил, что не рассматривает Сирию как триумф Ирана. По его мнению, Иран был не особенно успешен в освобождении районов Сирии от экстремистов и террористов.

«Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов», — отметил Тиллерсон.

При этом он заявил, что огромных успехов добились в уничтожении боевиков в Сирии также США с партнерами по коалиции.

«Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там», — считает госсекретарь.

16 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что операция против боевиков в Сирии идет к завершению.

Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии с сентября 2015 года. В марте 2016-го по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина с территории страны начался вывод основной части российской военной группировки, однако ВКС и флот продолжили наносить удары по боевикам. Помимо этого, службу в Сирии несут подразделения военной полиции.