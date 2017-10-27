(Malin + Goetz) предложили желающим пахнуть каннабисом с перцем

Парфюмерно-косметический бренд (Malin + Goetz) представил новую туалетную воду для мужчин и женщин под названием Cannabis («Марихуана»). Об этом сообщает Highsnobiety.

В композицию парфюма, кроме нот собственно марихуаны, входят аккорды бергамота, черного перца, лепестков магнолии, сандала, кедра и пачулей. Кроме аромата, в линию с запахом запрещенного вещества вошли парфюмерное масло, средство для мытья рук и тела и ароматизированная свеча для дома. Флакон аромата емкостью 100 миллилитров предлагается на сайте производителя по цене 165 долларов.

Бренд (Malin + Goetz) основан Эндрю Гетцем и Мэттью Малином в Нью-Йорке в 2004 году. Бизнес начался с аптеки, где также продавалась косметика. В ассортименте марки — средства для ухода за кожей лица и тела, шампуни и бальзамы для волос, ароматические свечи. Концепция марки — предельно простые аптечные упаковки и натуральные вещества в составе продуктов.