Путин поручил Голодец проследить за трудоустройством победителей WorldSkills

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить за трудоустройством россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает сайт Кремля.

«Хотелось бы послушать, как предполагается выстроить работу по подготовке следующего чемпионата по рабочим профессиям уже у нас, в Казани», — отметил Путин на встрече с Голодец.

По словам вице-премьера, Казань выиграла право проведения чемпионата WorldSkills «в очень тяжелой борьбе», соперничая с Парижем и бельгийским Шарлеруа. «Сейчас в Казани идет строительство большого экспоцентра. Это будет очень серьезная площадка, которая включает в себя и конгресс-холл, и выставочные площади — 169 тысяч квадратных метров, современное пространство, которое сегодня необходимо России и Татарстану», — доложила Голодец.

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Для подготовки участников привлекаются так называемые послы WorldSkills, также сообщила вице-премьер. В частности, сферу ресторанного бизнеса и поварского дела будет курировать Аркадий Новиков.

«Очень важно, что наши команды поддерживаются непосредственно нашими предприятиями, потому что не надо забывать, что система WorldSkills — это и продвижение наших российских технологий», — добавила Голодец.

24 октября во время встречи с участниками чемпионата WorldSkills Путин заявил, что правительство будет учитывать тенденции для корректировки программ их подготовки. Глава государства также отметил, что победа сборной России в общекомандном зачете на чемпионате мира в Абу-Даби по баллам — это невероятный прогресс. «Приятно также отметить, что именно 50 процентов всех усилий, всех направлений — это важнейшие направления будущего, это так называемая цифровая экономика», — сказал Путин.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм.