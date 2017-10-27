Шаверму разрешили называть швармой

В Институте русского языка имени Виноградова считают возможным включение слова «шаверма» и других его вариантов в толковые словари. Об этом заявила агентству «Москва» ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Ирина Левонтина.

«Хорошо бы включать все слова, которые реально функционируют. (...) Я думаю, что если речь идет о большом словаре, то хорошо бы включить разные варианты — и "шаурма", "шаверма", "шварма", и описать, как это распределяется, на каких территориях используется это слово», — сказала она.

В пятницу, 26 октября, в институт поступило письмо от депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилева с просьбой включить в словари русского языка слово «шаверма». Обращение появилось после того, как во вторник, 24 октября, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью употребил слово «шаурма», являющееся московским вариантом названия этого блюда.

Полтавченко заявил, что около станций метро в городе останутся только газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы, а «пирожки с шаурмой» и другие торговые объекты уберут.