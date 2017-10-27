Спорт
 

Российский боксер захотел боя с молодым и горячим парагвайцем

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Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновский

Российский боксер Эдуард Трояновский рассказал о желании победить парагвайца Карлоса Мануэле Портильо. Слова спортсмена в пятницу, 27 октября, приводит «Р-Спорт».

«На данный момент ничего не знаю о сопернике. Мы пока не разбирали его, не просматривали. Знаю только, что он молод и горяч, что у него более 20 боев и нет поражений», — заявил Трояновский.

Он отметил, что победа — это то, ради чего боксеры начинают карьеру. «От боя мы ждем боя (...). Конечно, хотелось бы как всегда, как и всем — победы. Для этого мы и выходим на наше поприще, чтобы выявлять, кто сильнейший», — подчеркнул спортсмен.

Бой между Трояновским и Портильо состоится 27 ноября в рамках вечера бокса в Москве.

Трояновский — бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе. Свои титулы он потерял в декабре 2016 года, проиграв Джулиусу Индонго из Намибии нокаутом на 40-й секунде. В своем последнем поединке, который прошел 1 июля, россиян победил итальянца Микеле Ди Рокко.

Россиянин за свою карьеру провел 27 боев, одержал 26 побед (23 — нокаутом) и потерпел 1 поражение. 24-летний Портильо выиграл 21 бой (16 — нокаутом) из 21.

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