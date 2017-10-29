Волкер рассказал о возможности передачи американского оружия Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал Reuters о перспективах поступления на Украину американского летального оружия и военной техники.

Он указал, что Вашингтон «активно рассматривает» этот вопрос и добавил, что оружие необходимо украинским властям исключительно для «самозащиты».

Волкер обвинил Россию в поддержке конфликта в Донбассе, но отметил, что в Москве «начинают осознавать, что сложившаяся ситуация противоречит российским интересам».

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Также Волкер назвал «хорошим сигналом» освобождение лидеров запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Представитель Госдепа надеется, что в дальнейшем Россия будет предпринимать позитивные шаги в разрешении конфликта на востоке Украины.

Вечером в пятницу Волкер встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он выразил Волкеру благодарность за «усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе».

Ранее в тот же день спецпредставитель Госдепартамента беседовал со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Спикер украинского парламента заявил американцу, что Киев хотел бы добиться введения санкций против энергетического сектора России.