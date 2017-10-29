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Йеменские повстанцы захотели разбомбить столицу ОАЭ

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Йеменские повстанцы-хоуситы заявили о намерении атаковать столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом в эфире телеканала Al Sumaria заявил представитель движения Мухаммед Абдель Салям, передает ТАСС.

«Абу-Даби — наша основная военная цель и прямая цель для наших баллистических ракет», — указал Салям.

По словам представителя движения, хоуситы также собираются расширить боевые действия на территории Саудовской Аравии.

В субботу хоуситы нанесли ракетный удар по военному складу на территории Наджрана — приграничного административного округа на юге Саудовской Аравии. Удар был нанесен спустя несколько часов после того, как наследный саудовский принц объявил о намерении продолжать боевые действия против шиитских повстанцев.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, в которую входят и ОАЭ.

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