В Крыму призвали бойкотировать «шабаши» на Хэллоуин

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от празднования на полуострове Хэллоуина. Об этом в понедельник, 30 октября, он написал на своей странице в Facebook.

«Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом "частной инициативы"», — заявил Аксенов.

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Он напомнил, что официального запрета торжества на полуострове нет, но «есть моральная ответственность, есть общественное мнение». «Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция», — сказал глава республики.

19 октября Аксенов призвал чиновников Крыма к вежливости и обходительности. «Всех хамов, все хамские морды — по-другому назвать не могу — поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем», — пригрозил Аксенов.

Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых.