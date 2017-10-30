Компанию по подбору персонала обвинили в использовании слогана Освенцима

В сети обратили внимание на слоган американской некоммерческой организации Goodwill Industries, специализирующейся на подборе персонала. Пользователь Twitter с ником Kulturalmarx заметил, что слоган компании «Независимость и достоинство через труд» очень похож на фразу «Труд освобождает», размещенную на воротами печально концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Эй, дружище, можно списать твою домашнюю работу? Да, только измени ее немного, чтобы не было явного сходства», — пошутил он под публикацией.

Подписчики Kulturalmarx раскритиковали Goodwill Industries, выразив уверенность в том, что совпадение, скорее всего не случайное. «Goodwill — это такой отстой», — раздосадовался один из критиков.

— Not A Russian Spy (@CDNPowerRanger) 27 октября 2017, 00:31

Некоторые вспомнили роман «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла и похожие на слоган американской компании фразы, среди которых оказалась надпись времен СССР «Слава Труду».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцим. За пять лет там было умерщвлено более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллион из которых составляли евреи. Лагерь стал одним из главных символов Холокоста.