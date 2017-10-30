Английский футболист справил нужду во время матча

LiamGamerHD7 / Youtube

Вратарь футбольного клуба «Солфорд Сити» Макс Крокомб справил нужду прямо во время матча с «Брэдфорд Парк Авеню». Видео появилось в Youtube-аккаунте LiamGamerHD7.

Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. Голкипер получил красную карточку сразу после случившегося. Несмотря на удаление вратаря, «Солфорд Сити» одержал победу в матче со счетом 2:1.

В протоколе игры судья обозначил эпизод как «неспортивное поведение». 24-летний вратарь принес извинения в Twitter-аккаунте, написав, что просто не мог терпеть, а обидеть никого не хотел.



