Мир
 

Спасатели нашли тело члена экипажа разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8

Перейти в «Мою Ленту»

Спасательная служба Норвегии обнаружила тело члена экипажа российского Ми-8, потерпевшего крушение в Северном Ледовитом океане у Шпицбергена. Об этом сообщила губернатор архипелага Кьерстин Аскхольт, передает ТАСС.

По ее словам, тело было найдено с помощью подводного аппарата на дне в 130 метрах от места затопления вертолета. Аскхольт уточнила, что труп попытаются поднять на поверхность в ближайшее время.

Российский Ми-8 разбился в четверг, 26 октября. Помимо экипажа из пяти человек, на борту находились трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

Спасательная операция успехом не увенчалась. Ученые Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио, командир воздушного судна Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев были объявлены погибшими.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось первое фото обломков разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8
У Шпицбергена найдены обломки российского Ми-8
Названы имена пассажиров и членов экипажа пропавшего в Арктике вертолета
Последние новости
Спасатели нашли тело члена экипажа разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Жена Джигарханяна сбежала из России
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Депутат Госдумы пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» ГАИ
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Привет от Кима

Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
18:32Сегодня

НАТО прикроет небо Черногории

16:08Сегодня

Датский изобретатель признался в расчленении трупа журналистки на своей подлодке

20:11Сегодня

Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
16:27Сегодня

ФБР обвинило «связанного с Россией» главу штаба Трампа в работе на Украину

12:28Сегодня

Бывшего эстонского министра заподозрили в многолетнем насилии над ребенком

18:20Сегодня

Соратник Трампа солгал ФБР по поводу общения с россиянами

Мир00:0227 октября

Эра товарища Си

Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
14:16Сегодня

Супруги-няньки из США получили срок за секс с 17-месячной девочкой

04:4929 октября

Йеменские повстанцы захотели разбомбить столицу ОАЭ

16:29Сегодня

Испанские власти обвинили бывшего главу Каталонии в мятеже

Россия
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Раскрыта статистика самоубийств в России
Недовольным ценами за проезд школьникам из Дзержинска пообещали проблемы с ФСБ
Минздрав отказался согласовать законопроект о продаже алкоголя через интернет
Мэра Светлогорска уволят после россказней о выстреле в живот
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
НАТО прикроет небо Черногории
Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса
На Украине допустили захват Крыма Турцией
В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ
Finnair решила взвешивать пассажиров
Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны
Майнеры всех стран соединятся в Госдуме
Перегнать за 60 часов
Будет ли востребована скоростная железная дорога из Китая в ЕС
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Убойные шуточки
Играя с оружием, россияне расстреливают друзей, коллег и себя
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье
Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Покорившего Америку Гитлера лишили усов
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа
Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Все материалы
Культура
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Мединский удивился низким сборам «Матильды»
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
Мик Джаггер завел роман с 22-летней кинопродюсером
Брюс Уиллис в костюме девочки-близняшки из «Сияния» напугал пользователей сети
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Создана одежда для патриоток Бутово
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
У китаянки в носу вырос зуб
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы