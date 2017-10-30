Спасатели нашли тело члена экипажа разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8

Спасательная служба Норвегии обнаружила тело члена экипажа российского Ми-8, потерпевшего крушение в Северном Ледовитом океане у Шпицбергена. Об этом сообщила губернатор архипелага Кьерстин Аскхольт, передает ТАСС.

По ее словам, тело было найдено с помощью подводного аппарата на дне в 130 метрах от места затопления вертолета. Аскхольт уточнила, что труп попытаются поднять на поверхность в ближайшее время.

Российский Ми-8 разбился в четверг, 26 октября. Помимо экипажа из пяти человек, на борту находились трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

Спасательная операция успехом не увенчалась. Ученые Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио, командир воздушного судна Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев были объявлены погибшими.