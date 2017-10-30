Наоми Кэмпбелл нарядилась на Хеллоуин в кокошник и купальник

Супермодель Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости опубликовали в социальной сети Instagram свои фотографии в карнавальных костюмах для Хеллоуина, сообщает Vogue.

Наоми Кэмпбелл выбрала массивный «кокошник» и купальник для кабаре, расшитый блестками, модель Ньядак «Duckie» Тот нарядилась Клеопатрой, а посол бренда Jo Malone London модель Поппи Делевинь — первобытной женщиной-дикаркой, замотанной в шкуры. Светская львица и телезвезда Ким Кардашьян предстала в образе певицы Шер, актриса и модель Эмили Ратаковски предпочла лиловый парик русалки и сетчатый топ, а модель Карли Клосс — наряд звезды ночного клуба с кружевным открытым топом-корсажем и перчатками из лакированной кожи.

Фото: @emrata 1 /3

Ранее сообщалось, что марка нижнего белья Women’secret выпустила коллекцию одежды к Хеллоуину. В линейку Halloween вошли кружевное нижнее белье черного цвета, боди с принтами в виде человеческого скелета и морды кота, а также чулки и кружевной полупрозрачный топ.