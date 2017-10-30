На Украине назвали главное отличие Донбасса от Каталонии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуации в Донбассе и Каталонии нельзя сравнивать. По его словам, главным является отсутствие в Барселоне иностранных воинских соединений. Об этом в понедельник, 30 октября, он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

«Здесь по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, чтобы сейчас в Каталонии были две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск, десятки тысяч российских наемников и все это финансировалось и непосредственно руководствовалось бы Россией», — заявил Климкин.

Он добавил, что при этом перед Испанией и Украиной стоит общий вызов сепаратизма.

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1 октября в испанском автономном регионе Каталония состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях и намерениях, в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе, однако украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Политики в Киеве постоянно позволяют себе высказывать резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.