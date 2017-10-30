Украинский комбат Филин назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко (позывной Филин) считает, что Крым вернется под контроль Киева через 25 лет. Об этом он заявил в интервью порталу «Апостроф».

«Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь», — сказал Власенко.

Он добавил, что «в идеале» людей в Донбассе и Крыму надо довести до такого состояния, «чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно». «Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос», — отметил командир батальона.

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23 октября депутат Верховной Рады и бывший командир «Донбасса» Семен Семенченко сообщил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года. По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста 500 ветеранов АТО. Бывший комбат отметил, что в разных областях Украины ведется соответствующая организационная работа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.